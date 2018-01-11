Возмутивший сенаторов учебник истории проверят эксперты РАН

Министерство образования и науки России отправило на дополнительную экспертизу учебник, который вызвал активную дискуссию в Совете Федерации. Таковы итоги заседания научно-методического совета по учебникам, протокол которого опубликован сегодня на сайте ведомства.

- Направить <…> на дополнительную экспертизу учебник "История России". Голосовали "за" - 19 человек, "против" - 0, "воздержались" - 2, - говорится в тексте документа.

Историко-культурная экспертиза учебника для 10-х классов "История России. Начало ХХ - начало ХХI века" авторства Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова будет проводиться в РАН. Ее результаты должны быть представлены к 27 января 2018 года.

Как сообщает РИА Новости, ранее содержание учебника вызвало неоднозначную реакцию у членов Совета Федерации. В октябре 2017 года сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что события на Украине, предшествующие воссоединению Крыма с Россией весной 2014 года, названы в учебнике "революцией". А спикер палаты Валентина Матвиенко в ответ заявила, что "это просто провокационная запись".

В то же время на сайте издательства сообщается, что "текущее издание учебника в части представления событий, происходивших на Украине в 2014 году, не содержит в себе спорных формулировок. В частности, события, происходившие в начале 2014 года в Киеве, названы государственным переворотом".

Напомним, прежде чем попасть в федеральный перечень, все учебники проходят экспертизу. Конкретно этот учебник по истории России в 2015 году прошел научную историко-культурную экспертизу в Российском историческом обществе, педагогическую экспертизу - в Российской академии наук, общественную экспертизу - в Российском книжном союзе.