Генпрокуратура РФ повторно потребовала у Греции выдачи Винника

Генпрокуратура РФ повторно затребовала у Греции выдачи россиянина Александра Винника, которого обвиняют в США в отмывании денег через биржу криптовалют, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.

Предыдущий запрос о выдаче Винника для привлечения к уголовной ответственности Генпрокуратура направила Греции 18 августа 2017 года. Одновременно Греции поступил запрос Минюста США об экстрадиции Винника на американскую территорию "в связи с выдвинутым обвинением за предполагаемую международную схему отмывания денег, в том числе полученных в результате взлома биткоин-биржи Mt. Gox". Речь идет о 4 млрд долларов.

Генпрокуратура России же требует выдачи Винника по обвинению в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей.

38-летнего россиянина задержали по запросу США 25 июля прошлого года в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции.

Окончательную судьбу гражданина РФ предстоит определить министру юстиции Греции. В соответствии с греческим законодательством, именно глава минюста самостоятельно и вне зависимости от судебного решения определяет вопросы экстрадиции.