Из-за снегопада в Японии 430 пассажиров провели ночь в поезде

В Японии 430 человек провели ночь в поезде, застрявшем в пути из-за снежных заносов. Состав следовал из Ниигата в Нагаоку и остановился между двумя станциями, до каждой из которых около 300 метров.

Пассажиры решили не выходить ночью на улицу. К утру им доставили воду и еду. Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, несколько человек пожаловались на плохое самочувствие и были госпитализированы. Добавим, что из-за непогоды в пути застряли еще три состава.

Снегопады обрушились на западное побережье Японии. В префектуре Ниигата количество выпавших осадков в несколько раз превышает годовую норму. В некоторых местах снежный покров составляет 2,5 метра.