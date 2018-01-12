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12.01.2018 12:38
Рубрика: Происшествия

Лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" оставили за решеткой

Текст: Владимир Баршев
Лефортовский суд Москвы сегодня отказал в условно-досрочном освобождении лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву.

Он был осужден на два года колонии в отличие от двух своих подельников Александра Филинова и Константина Теплякова. Дело в том, что он пошел на сделку со следствием. В итоге его дело было выделено в отдельное производство. А его друзья получили по три года колонии. В связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно" все судебные заседания над хакерами проходят в закрытом режиме.

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Как установлено следствием и судом, в 2013-2016 годах члены этой группы взломали несколько частных аккаунтов, или, как записано в деле, "осуществили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ряда граждан России". А затем скопировали данные с закрытых электронных носителей. Таким образом они решили заработать. И предложили через используемые ими сайты выкупить эксклюзивную информацию. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных. Потерпевшими только по делу Аникеева были признаны четыре человека: высокопоставленный чиновник Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы компаний "Сумма". Несколько пострадавших заявили об отсутствии ущерба.

Участники этой группировки были признаны виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений в составе хакерской группы "Шалтай-Болтай" по части 3 статьи 272 УК РФ - в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, причинившем крупный ущерб и совершенном организованной группой по предварительному сговору.

В отношении нескольких членов хакерской группы, которые находятся в розыске, дело выделено в отдельное производство. Предполагается, что в группировке было более десяти участников.

Защита Аникеева заявила, что будет обжаловать решение Лефортовского суда. По словам адвоката Аникеева Руслана Коблева, конкретных доводов прокурор не привел, ограничившись общими словами. Он уточнил, что из числа потерпевших только топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков возражал против досрочного освобождения Аникеева. Другие потерпевшие никак не заявили о своей позиции, что адвокат расценил как согласие с досрочным его освобождением. Сейчас Аникеев содержится в СИЗО "Лефортово", срок его содержания под стражей истекает в ноябре. До этого времени защита не ожидает этапирования осужденного в колонию.

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