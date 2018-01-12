Президент США не поедет в Великобританию

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Великобританию в феврале по приглашению королевы Елизаветы Второй. Причиной данного решения послужило недовольство американского лидера организацией встречи и ее статусом.

Новая дата визита пока не назначена, передает РИА Новости. Около двух миллионов подданных королевства подписали петицию с требованием отменить госвизит президента США. Их возмущение вызвали введенные Трампом миграционные запреты.

Ранее появилась информация о том, что визит Трампа в Британию может быть отложен из-за критических высказываний британского премьера Тэрезы Мэй в связи с антимусульманскими публикациями хозяина Белого дома в Twitter. Между тем премьер-министр Великобритании заявляла, что данный инцидент не повлияет на планируемый госвизит президента США.