Пять человек погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом

Пять человек погибли в аварии в Тамбовской области, где столкнулись грузовая "Газель" и отечественная легковушка, сообщает региональное УМВД.

По данным полиции, ДТП 81-м километре автодороги Тамбов-Пенза произошло в 00:15 12 января в Кирсановском районе Тамбовской области.

- В результате столкновения водитель и четыре пассажира ВАЗ-2108 погибли, - сообщили в УМВД.

Как уточняет ТАСС, водитель "Газели" с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Причины случившегося выясняют следователи.

По предварительным данным, при обгоне на заснеженной дороге водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".