В Москве в пятницу будет очень высокое давление

Атмосферное давление в Москве в пятницу превысит норму на 20 единиц, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Давление очень высокое, на 20 единиц выше нормы - 765 миллиметров ртутного столба, и будет расти. То есть, по сути, как будто мы опускаемся в шахту глубиной 260 метров", - отметили в центре.

По данным центра, в пятницу в столице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков.

"Погода сегодня будет определяться влиянием скандинавского антициклона. Северо-восточный ветер 2-7 м/с, от минус 4 до минус 6 в Москве, от минус 3 до минус 8 по области", - сказали в "Фобосе".