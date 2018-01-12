Воронежскому школьнику на перемене сломали позвоночник

Воронежские следователи начали проверку ЧП в школе села Хреновое, где пятикласснику сломали пять позвонков, сообщили в региональном управлении СКР.

История эта произошла 29 сентября, однако широкую огласку получила лишь сейчас.

- Между четвертым и пятым уроком пятиклассники играли на школьном дворе. С одного из ребят сорвали кепку, забросили ее в баскетбольное кольцо, потом закинули за пределы спортплощадки. Владелец головного убора побежал за ней и упал. Одноклассница подошла помочь, но потеряла равновесие и упала сверху. А следивший за детьми учитель физкультуры в этот момент отправился на обход территории, - рассказала диретор школы Анна Меркушева.

На следующем уроке мальчик почувствовал себя плохо. Его отвели в сельскую амбулаторию, где диагностировали ушиб плеча и отправили подростка домой. Но состояние ребенка ухудшалось и проведенное через неделю в райцентре МРТ показало компрессионный перелом пяти позвонков грудного отдела.

Директор школы в то время была в отпуске и расплачиваться за ЧП пришлось ее подчиненным. Заместитель и завуч получили по выговору, учитель физкультуры - замечание. Мальчик на полгода переведен на домашнее обучение, подвижности он не потерял, заверили в школе.

- В рамках доследственной проверки следователи выполнят весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.