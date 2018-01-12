Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на два километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил в пятницу столб пепла на высоту до двух километров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Шлейфа от выброса нет.

"В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается", - уточнили в службе спасателей, добавив, что угроза для населения отсутствует.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.