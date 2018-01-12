Под Иркутском четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Авария со смертельным исходом произошла сегодня в Куйтунском районе Иркутской области. В столкновении большегрузного автомобиля и внедорожника погибли четыре местных жителя.

По информации ГУ МВД по региону, ДТП с участием КАМАЗа и Subaru зафиксировано сегодня около пять часов вечера. Машины столкнулись на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" на въезде в райцентр - поселок Куйтун. При этом водитель и пассажиры внедорожника погибли на месте происшествия от полученных травм.

В социальных сетях местные жители и очевидцы, комментируя причины аварии, сообщают о плохом состоянии дороги на въезде в поселок. По их словам, трасса там очень скользкая фактически на всем протяжении. Это, вероятно, не дало возможности водителям во время затормозить.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства случившегося и опрашивают свидетелей происшествия.