В Красноярске задержали авиапассажира с 10 кг бивней мамонта

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Красноярска жителя Ставропольского края, собиравшегося вывезти на родину почти 10 килограммов древних бивней мамонта и клыков моржа. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО.

Подозрительные фрагменты костей были обнаружены в ходе проведения досмотра на входе в здание красноярского аэропорта. Они находились в дорожной сумке 25-летнего жителя города Невинномыска.

- Сотрудника МВД он объяснил, что обнаружил мешок с костями рядом с мусорным баком в одном из районов города и решил увезти домой для изготовления сувениров, - рассказала пресс-секретарь УТМВД России по СФО Ирина Карзова.

По ее словам, в результате исследования, проведенного Красноярским краевым краеведческим музеем установлено, что восемь фрагментов костей являются частями бивней мамонта и один - клыком моржа. Специалисты полагают, что наименьшая возможная давность происхождения костных останков мамонта составляет не менее 4,5 тысяч лет.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении дела по ст. 7.33 КоАП РФ - Уклонение от обязательной передачи государству культурных ценностей.