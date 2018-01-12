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12.01.2018 07:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске из-за штормового ветра погиб водитель

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирские следователи проводят проверку по факту гибели 24-летнего водителя - на его машину упал сорванный порывом ветра фрагмент кровли здания. Как отметили в областном Следственном управлении СКР, трагедия может стать поводом для возбуждения уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей.
Фото: Пресс-служба МАСС Фото: Пресс-служба МАСС
Фото: Пресс-служба МАСС
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- 11 января около 23 часов Toyota, которой управлял молодой человек, двигалась по улице Фабричная по направлению к Димитровскому мосту, - уточнили в ведомстве. - На автомобиль со стороны водителя упал фрагмент металлической кровли, который сорвало со здания порывом ветра.

Сотрудники регионального СУ СКР, полиции и экстренных служб выехали на место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и возможная степень вины ответственных лиц. Как пояснили в пресс-службе мэрии, лист кровли сорвало со здания Хлебозавода № 1.

Из-за ухудшения погодных условий городские власти  призывают жителей быть крайне осторожными, находясь возле частных и многоквартирных домов, а особенно строящихся зданий - ни в коем случае не заходить на огороженную территорию. Горожанам настоятельно рекомендуют не отпускать детей на улицу без присмотра.

Обрушившийся на город штормовой ветер стал причиной нескольких коммунальных аварий. На 94 объектах произошло аварийное отключение электроэнергии и горячего водоснабжения, 108 домов остались без тепла. Последствия аварий устраняют восемь бригад экстренных служб.

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Кроме того, в Октябрьском районе ветром снесло часть кровли частного дома, из-за чего была разрушена печная труба, оборван электропровод. Жители пока что остаются в доме, в районной администрации решают вопрос о его ремонте.

По информации муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), ночью на площади Маркса ветром сдуло большую новогоднюю елку: дерево завалилось на бок.

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