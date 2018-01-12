Петербуржец побил школьника, кинувшего снежок в его машину

В Петербурге владелец иномарки набросился с кулаками на школьника, бросившего снежок в его машину.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, о случившемся правоохранители узнали от врачей, к которым обратился 15-летний подросток. Инцидент произошел накануне возле дома 144 по Октябрьской набережной.

Пользуясь тем, что в городе наконец выпал снег, шольник играл с приятелями в снежки и случайно попал в находившийся неподалеку Volkswagen. Водитель подбежал к подростку, ударил его, а потом сел в машину и уехал.

- Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних УМВД России опрошен подросток и его родители, - добавили в ГУ МВД. - Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.