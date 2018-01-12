В Ростове опубликовали неизвестные фотографии Первой мировой войны

Ученые Южного научного центра Российской академии наук опубликовали неизвестные широкой публике фотографии, картины и плакаты Первой мировой войны. Большинство из представленных 500 раритетов ранее было доступно только сотрудникам архивов и музеев Ростовской области.

- Идею создания такого уникального альбома три года тому назад подсказала студентка исторического факультета Татьяна Пимонова, которая в своей курсовой работе использовала малоизвестные снимки иллюстрированного приложения к газете "Донские ведомости". Тогда решили "прошерстить" архивы и собрать фотографии, карикатуры, плакаты и картины, рассказывающие о повседневной жизни донских казаков на войне. Показать жизнь простых солдат в госпиталях, окопах и в тылу. Разнообразный художественный и фотоматериал подобран с целью продемонстрировать, как казаки стали своеобразным брендом воинской доблести российской армии, - рассказывает академик, руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.

О том, что донские казаки действительно были военной элитой России свидетельствуют результаты статистики.

- В Первой мировой участвовало свыше 113 тысяч донских казаков, из них 37 тысяч были награждены за подвиги на фронтах, а потери были около трех процентов - три тысячи убитых и 170 человек попали в плен. При этом, вся российская армия потеряла пленными 2,2 миллиона солдат и офицеров, а Германия и Австро-Венгрия около двух миллионов человек, - рассказывает доктор исторических наук Андрей Венков.

Работы по составлению альбома заняли несколько лет. Большая часть снимков была обнаружена в приложениях к местным газетам. Часть фотографий предоставили собиратели казачьей старины и коллекционеры. Плакаты, открытки и карикатуры нашлись в запасниках музеев. Каждый снимок оцифровывался и затем с ним работали реставраторы, которые "вытягивали" практически исчезнувшие из-за времени детали изображения.

На редких снимках можно увидеть походный быт казаков: кухню, кузницу, привал, молитву перед боем и конечно окопы. Позиционная война располагала к тому, что казаки могли уделить много внимания обустройству своих укреплений и даже находили время для изготовления барельефов из песка и глины. Можно увидеть, что в рядах казаков сражались целые семьи, такие как муж и жена Родионовы, казачка Мария Смирнова. Причем много уникальных фотографий было сделано не профессиональными корреспондентами, а самими казаками.

- Командир 26-го Донского полка полковник Константин Хрещатинский не только приобрел фотоаппарат, но и издал приказ: "… Все могущее служить материалом к составлению истории полка заносить в свои памятные книжки и при первой возможности сообщать офицеру, назначенному для занесения в одну общую тетрадь". Поэтому фотолетопись полка представляет превосходный исторический материал, - рассказывает кандидат исторических наук Марина Братолюбова.

Позже в этот полк в 1915 году из Ростова-на-Дону прибыл специальный военный корреспондент Наумов, который вместе со своим другом есаулом Поповым сделал массу превосходных фотографий и оставил подробное описание к ним.

Уникальный альбом "Донские казаки в Первой мировой войне" отпечатан тиражом всего 500 экземпляров и будет распространяться среди кадетских корпусов, а также в музеях и библиотеках Дона. Поскольку исследователи опубликовали только 30 процентов обнаруженных фотографий, то в ближайшие годы планируется издать еще несколько сборников.