На Урале установят причины смерти девушки, у которой не заметили рак

Следственный комитет Свердловской области разбирается в обстоятельствах смерти жительницы города Краснотурьинска. По сообщению ряда местных СМИ, причиной мог стать неверный диагноз: какое-то время девушку лечили от остеохондроза, в то время как причиной смерти оказался рак в 4 стадии.

"11 января в больнице скончалась 27-летняя пациентка, у которой было тяжелое заболевание. Проверяется, в полном ли объеме ей оказывали медпомощь, своевременно ли было диагностировано заболевание", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Назначена судмедэкспертиза тела покойной, будут изучаться документы, касающаяся состояния здоровья свердловчанки.

Между тем в прошлом году на всю страну прогремел аналогичный случай: 24-летняя пациентка из города Апатиты во время "Прямой линии" с президентом заявила, что ей был поставлен ошибочный диагноз - межпозвонковый остеохондроз. Лишь после того, как девушку госпитализировали с кровотечением, врачи нашли у нее рак 4 стадии.