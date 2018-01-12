В Югре пьяный водитель выстрелил из ракетницы в полицейского

Сегодня ночью в Нефтеюганске пьяный водитель выстрелил из сигнальной ракетницы в сотрудника полиции. Страж порядка жив и почти не пострадал, а "шутнику" грозит теперь реальный срок.

Инцидент, по информации пресс-службы главка МВД ХМАО-Югры, произошел сегодня около половины второго ночи в 10 микрорайоне. Сотрудники ДПС остановили автомобиль марки Iran Khodro Samand с 48-летним мужчиной за рулем. На просьбу предъявить документы на машину и права шофер ответил, что они дома, после чего внезапно вытащил из внутреннего кармана охотничью сигнальную ракетницу и пальнул из нее в сторону инспектора.

Нарушителя тут же скрутили. Оказалось, что он пьян.

У сотрудника органов диагностированы ушиб и термический ожог левого плеча.

"За применение насилия в отношении сотрудника полиции при исполнении предусмотрено максимальное наказание - пять лет лишения свободы", - подчеркнули в МВД региона.