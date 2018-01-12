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12.01.2018 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре пьяный водитель выстрелил из ракетницы в полицейского

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня ночью в Нефтеюганске пьяный водитель выстрелил из сигнальной ракетницы в сотрудника полиции. Страж порядка жив и почти не пострадал, а "шутнику" грозит теперь реальный срок.

Фото: depositphotos.com
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Инцидент, по информации пресс-службы главка МВД ХМАО-Югры, произошел сегодня около половины второго ночи в 10 микрорайоне. Сотрудники ДПС остановили автомобиль марки Iran Khodro Samand с 48-летним мужчиной за рулем. На просьбу предъявить документы на машину и права шофер ответил, что они дома, после чего внезапно вытащил из внутреннего кармана охотничью сигнальную ракетницу и пальнул из нее в сторону инспектора.

Нарушителя тут же скрутили. Оказалось, что он пьян.

У сотрудника органов диагностированы ушиб и термический ожог левого плеча.

"За применение насилия в отношении сотрудника полиции при исполнении предусмотрено максимальное наказание - пять лет лишения свободы", - подчеркнули в МВД региона.

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