Роспотребнадзор предупредил о лихорадке денге и малярии в Перу

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ об эпидемиологической ситуации в Перу. В южноамериканской стране наблюдается высокий риск передачи лихорадки денге и малярии.

Как сообщает РИА Новости, в прошлом году зарегистрирован 73 921 случай заболевания лихорадки денге. Перу также занимает второе место в Южной Америке после Бразилии по распространению малярии.

Также существует опасность заболевания лихорадки Зика и чикунгунья, а также желтой лихорадки. Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.