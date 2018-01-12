Северо-запад Японии засыпало снегом

Небывалые снегопады обрушились на север-запад и север Японии. Больше всего осадков выпало в префектурах Ниигата, Фукуи, Исикава, Тояма. Высота снежного покрова там составила 78 сантиметров, что в 10 раз превышает норму, сообщило Главное метеорологическое управление страны.

В ряде населенных пунктов отменены занятия в школах. Между префектурами Исикава и Тояма из-за сснежных заносов около 100 автомобилей не смогли преодолеть участок, где дорога идет в гору.

Синоптики предупреждают, что снегопады продолжатся и в выходные. Под удар стихии попадет все западное побережье Японии. Даже в южных районах страны - на островах Сикоку и Кюсю - осадки будут идти в твердом виде, передает РИА Новости.