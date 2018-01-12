В США успешно испытали туристический космический корабль

В США состоялось очередное испытание туристического космического корабля SpaceShipTwo. В небе над пустыней Мохаве (штат Калифорния) он отделился от самолета-носителя и мягко спланировал на землю. В кабине находились двое пилотов.

Как сообщает ТАСС, в ходе испытаний проверили системы управления. Сейчас компания Virgin Galactic, которой и принадлежит SpaceShipTwo, готовятся к проведению испытаний с включенным двигателем. Для этого на корпус космического корабля нанесли специальное покрытие для защиты от высоких температур.