Художник-постановщик Теренс Марш умер от рака

В США в возрасте 86 лет умер британский художник-постановщик, двукратный обладатель премии "Оскар" Теренс Марш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Variety.

Марш скончался 9 января в своем доме в американском штате Калиофорния. На протяжении четырех лет он боролся с раком.

Марш родился 14 ноября 1931 года в Лондоне. Первые шаги в киноиндустрии он начал делать в 50-е годы.

За свою работу над фильмами "Доктор Живаго" (1965) и "Оливер!" (1968) Марш удостоился премии "Оскар". Помимо этого, он получил номинации на эту награду за картины "Скрудж" (1970) и "Мария - королева Шотландии" (1971). Марш также выступал постановщиком таких кинолент, как "Охота за "Красным Октябрем" (1990), "Побег из Шоушенка" (1994) и "Зеленая миля" (1999). Последней его работой стал фильм "Час пик 2" (2001).