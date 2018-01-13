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13.01.2018 16:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики назвали 13 января самым холодным днем этой зимы

Текст: Александра Воздвиженская

В ночь на субботу, 13 января, в Москве на метеорологической станции ВВЦ была зафиксирована температура воздуха минус 8,7 градуса. Это стало самым низким показателем с начала зимы 2017/2018 года. До этого самым холодным было 26 декабря (минус 7,4 градуса).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Об этом "Интерфаксу" сообщили в столичном метеобюро. Синоптики отметили, что в течение субботы температура останется в диапазоне минус 6-8 градусов, что очень близко к климатической норме этого периода - минус 9 градусов. Атмосферное давление останется повышенным для столичной полосы - 768 миллиметров ртутного столба, погода в целом облачная.

Несмотря на то, что 13 января стало самым холодным днем с начала этой календарной зимы, в январе среднесуточная температура остается слишком высокой (на 8 градусов отклоняется от нормы), как и в целом текущей зимой (на 6,5 градуса).

Со вторника, 16 января, в Москве ожидается постепенное снижение атмосферного давления до близкого к норме значения - 748 миллиметров ртутного столба, температура повысится до минус 5-7 градусов днем. Вплоть до Крещения Гидрометцентр России обещает временами снег.

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