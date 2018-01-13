Омские следователи установили причину взрыва в пятиэтажке

Следователи в Омске проводят обыск и выемку документации на автозаправочной станции, где предположительно был заправлен газовый баллон, ставший причиной взрыва и пожара в одной из квартир пятиэтажного дома по улице 5-я Кордная.

Как рассказали "РГ" в Следственном управлении СК РФ по Омской области, 30-летий хозяин квартиры, собираясь на рыбалку, заправил пятилитровый газовый баллон и принес его на время домой. Через какое-то время емкость стала испускать опасное горючее, что и привело в конечном итоге к взрыву, при котором были разрушены две несущие стены и выбиты оконные стекла.

Помимо главы семьи, пострадала его 32-летняя супруга и четверо детей: восьмилетний мальчик и тройняшки - два брата и сестра - на год младше. Все они получили ожоги 2-3 степени. Травмы также получили двое соседей: один сломал ногу, прыгнув из окна, у другого - серьезные порезы.

Для установления степени тяжести повреждений следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, однако врачи уже сейчас оценивают состояние членов пострадавшей семьи как стабильно тяжелое. У одного из детей диагностированы ожоги 70 процентов тела, у остальных - около половины.

- На месте происшествия продолжает работу следственная группа, проводится дополнительный осмотр квартиры. В ходе первоначального и дополнительного осмотров следователи изъяли газовую плиту, разорванный баллон, другие предметы, по которым назначено проведение пожарно-технической экспертизы для установления точных причин возгорания. Продолжаются допросы очевидцев и свидетелей, - уточнили в Следственном комитете.

Ранее по факту пожара из-за утечки газа в баллоне было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Санкции данной статьи предусматривают штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, ограничение или даже лишение свободы на срок до двух лет.