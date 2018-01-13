Дивизион С-400 у мыса Фиолент взял под защиту Крым

Восемь боевых расчетов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" сегодня заступили на боевое дежурство в Севастополе в районе мыса Фиолент. Установки С-400 сменили на дежурных позициях зенитно-ракетные комплексы предыдущего поколения С-300.

"Включить с 13 января 12-й зенитно-ракетный полк в полном составе, в состав дежурных сил 31 дивизии ПВО, заступить на боевое дежурство. Снять с боевого дежурства ЗРК С-300 в полном составе", - сказано в приказе, который вручил командиру полка командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

Он сообщил журналистам, что комплексы С-400, установленные в Севастополе, с сегодняшнего дня взяли под защиту Крым и часть Краснодарского края.

- ЗРК С-400 "Триумф" позволяет работать практически по всем целям, которые существуют в мире, том числе и перспективным - гиперзвуковым воздушным целям, - сказал Севостьянов. - Комплекс успешно борется с баллистическими целями. У него расширенные характеристики по дальности применения - гарантированное уничтожение целей на расстоянии 400 километров. Даже значительная часть Краснодарского края будет находиться под защитой этого зенитно-ракетного полка.

Получив боевую задачу по охране воздушного пространства Крымского полуострова, расчеты ЗРК С-400 "Триумф" выдвинулись на позиции под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1", развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей. Для проверки дежурных сил были задействованы истребители Су-27.

Аналогичный комплекс заступил на боевое дежурство в Феодосии в январе 2017 года. По словам Севостьянова, двух дивизионов С-400 достаточно для защиты всего воздушного пространства Крыма.

Справка "РГ"

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров