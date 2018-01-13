Жительницу Адыгеи осудили за мошенничество при торговле мебелью

Майкопский городской суд Адыгеи признал виновной в мошенничестве в особо крупном размере местную жительницу, занимающуюся продажей мебели. Женщина похищала у клиентов деньги, поступающие в качестве предоплаты.

По информации пресс-службы Майкопского городского суда, под предлогом продажи мебели она заключала в местном торговом центре договоры розничной купли-продажи со своими клиентами, принимая от них деньги, предназначенные для приобретения продукции. После этого она распоряжалась средствами по своему усмотрению, не исполняя взятые на себя обязательства по продаже мебели.

Жертвами мошенницы стали 58 покупателей, которые в итоге не получили ни денег, ни мебели. По их заявлению было возбуждено уголовное дело.Общая сумма ущерба составила более 2,5 миллионов рублей.

12 января суд признал предпринимательницу виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года и 10 месяцев.