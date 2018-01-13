В Челябинской области в аварию попал микроавтобус с журналистами, сопровождавшими губернатора региона Бориса Дубровского в его поездке по Магнитогорску.

Столкновение микроавтобуса Toyota с внедорожником Ssang Yong, которым управлял сотрудник правоохранительных органов, произошло вчера вечером на перекрестке улиц Советской и имени газеты "Правда".

По словам очевидцев, машины не разминулись, когда горел желтый сигнал светофора. Удар был достаточно сильным - передняя часть Toyota серьезно повреждена. По предварительным данным, в ее салоне находились, семь представителей СМИ и пресс-службы администрации Магнитогорска. Одного из них с ушибом плеча доставили в больницу, остальные пересели в другую служебную машину и продолжили работу. Микроавтобус находился вне кортежа главы региона.

- Журналисты уехали с одной из точек раньше, и в этот момент случился инцидент, - комментирует происшедшее пресс-служба правительства Челябинской области.