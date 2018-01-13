Стрелковый союз России прокомментировал гибель призера юниорского ЧМ

Член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов, получивший накануне ранение из травматического оружия в висок, скончался в больнице в Орловской области. Об этом информирует официальный сайт Стрелкового союза России (ССР).

По данным пресс-службы ССР, выстрел в Давыдова не имел никакого отношения к тренировочному процессу или соревнованиям, в которых спортсмен принимал участие. Валерий был экстренно госпитализирован, его состояние оценивалось как критическое.

В 2017 году Давыдов взял "серебро" на юниорском чемпионате Европы по стрельбе с 50 метров по движущейся мишени.