В Казахстане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Карагандинской области Казахстана. В результате случившегося 17 человек были эвакуированы в школу ближайшего населенного пункта. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Транспортное средство направлялось из Караганды в Карагайлы, передает РИА Новости. Метели и бураны значительно затруднили движение на дорогах республики.

В поселке Жибек жолы произошло столкновение патрульной машины дорожной полиции с внедорожником, в результате чего пострадали двое сотрудников дорожной полиции.

В столице Казахстана из-за снегопада и сильного ветра был объявлен режим ЧС, не работал аэропорт, были отменены занятия в школах и колледжах, закрыты выезды из города.