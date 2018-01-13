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Рубрика: Общество

В США стартовала ракета Delta IV с военным спутником

В США запустили ракету-носитель Delta IV со спутником NROL-47 национального управления военно-космической разведки (НУВКР). Об этом сообщает ТАСС.

Фото: КЦ "Восточный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС
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Ракета взлетела со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в пятницу в 17:11 по местному времени (в 01:11 субботы мск). Спутник, конкретное предназначение и стоимость которого не раскрываются, был помещен в специальную капсулу в верхней части носителя, которая отделится после того, как ракета достигнет заданной высоты.

Для компании United Launch Alliance (ULA) - совместного предприятия авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin - этот запуск стал первым в наступившем году. Ранее старт неоднократно откладывали. В общей сложности ULA осуществила для нужд НУВКР 27 запусков.

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