Спецслужбы США, а не власти России вмешивались в американские выборы в 2016 году. Об этом, как передает ТАСС, заявил бывший аналитик ЦРУ, а ныне правозащитник Реймонд Макговерн. Так он прокомментировал переписку экс-контрразведчика ФБР Питера Стржока с его коллегой Лизой Пейдж.

"Теперь выяснилось, что не Россия пыталась сфальсифицировать результаты выборов в США, а представители руководства американского разведывательного сообщества, теневые персонажи, которых иногда называют глубоким подпольем", - отметил Макговерн.

По словам бывшего аналитика ЦРУ, многие либералы не замечают опасность "манипуляции американской политикой со стороны спецслужб США". Правозащитник, в частности, указывает на многомесячную кампанию по дискредитации на тот момент кандидата в президенты Дональда Трампа при помощи "экспертной оценки" ЦРУ, ФБР и АНБ, которая заключалась в том, что Москве приписывали вмешательство в выборы. Также Макговерн напоминает, что агенты ФБР прослушивали телефоны предвыборного штаба республиканца. Еще одним направлением этой кампании является досье на Трампа, "которое никак не может избавиться от дурного запаха" обмана, отмечает эксперт.

Переписку Стржока экс-аналитик ЦРУ считает "первичным доказательством коррумпированных намерений и действий" разведывательного сообщества. Она, по словам Макговерна, подтверждает, что должностные лица высокого ранга администрации (экс-президента США Барака] Обамы вступили в сговор с целью не позволить Трампу попасть в Белый дом".