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От рака умер один из создателей "Побега из Шоушенка" и "Зеленой мили"

Новость 14.01.2018, 16:40 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В своем доме в Пасифик Палисейдс, Калифорния, 9 января умер 86-летний двукратный обладатель "Оскара", видный художник-постановщик Теренс Марш. Об этом сообщает Variety. Как уточнено, причиной смерти Марша стал рак, с которым художник боролся четыре последних года.

Марш получил свои "Оскары" за фильмы "Доктор Живаго" (Doctor Zhivago, 1975) и мюзикл "Оливер!" (Oliver!, 1968). Плюс номинировался за "Скруджа" 1970-го и "Марию - королеву Шотландии" 1971-го.

Кроме того, Марш трижды номинировался на BAFTA - за "Охоту за "Красным Октябрем", "Мост слишком далеко" и все того же "Скруджа".

На протяжении карьеры художник сотрудничал с такими известными режиссерами, как Сидни Поллак и Джон Хьюстон. Среди других его фильмов: "Зеленая миля" и "Побег из Шоушенка" - по Кингу, "Прямая и явная угроза", "Основной инстинкт", "Космические яйца". При этом в последних Марш появляется в камео (в титрах это не указан).

На некоторых лентах Марш выступал как сценарист и продюсер. Например, на комедии 1984 года "Искатели сокровищ", где одну из первых своих ролей сыграл Джим Керри.

Последним фильмом Марша стал сиквел комедийного боевика "Час пик".

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