Женщин на остановке в Люберцах сбил пьяный водитель

Полиция задержала водителя, сбившего двух человек на автобусной остановке в подмосковных Люберцах. Нарушитель был пьян, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД.

В полиции рассказали, что задержанным оказался 45-летний мужчина из ближнего зарубежья. На задержанного составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

ДТП произошло утром в воскресенье, 14 января. Водитель сбил двух женщин, находившихся на автобусной остановке напротив дома №21 по Комсомольскому проспекту. После аварии водитель не остановился и покинул место ДТП. Обе пострадавшие были госпитализированы