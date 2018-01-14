В Кургане задержали подозреваемого в убийстве казака из ХМАО

В Кургане задержан подозреваемый в жестоком убийстве в Ханты-Мансийске активиста местного казачьего общества Александра Лаврова, офицера в отставке, ветерана боевых действий в Чечне.

Задержанного доставят в столицу Югры, где будут проведены следственные действия. Региональное управление СК России будет ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

Преступление произошло в центре Ханты-Мансийска предположительно ближе к ночи 17 декабря, но известно о нем стало значительно позже. Под подозрение попал уроженец Курганской области, он был объявлен в федеральный розыск, а вдова Лаврова обратилась через соцсети к казачьему сообществу страны с просьбой помочь в поимке душегуба. Именно в Зауралье правоохранители вышли на его след.

Согласно предварительным данным следствия и свидетельствам очевидцев, группа местных казаков отмечала в культурном центре по улице Гагарина пополнение своих рядов. Среди "новобранцев" был и подозрваемый, охранник, нанятый профильным бюджетным предприятием, живший в том же здании, где и работал.

Все постепенно разошлись, а Лавров и предполагаемый убийца остались наедине. Между ними, предполагают следователи, произошла ссора, приведшая к роковым последствиям. Друзья и родственники несколько дней искали "бесследно исчезнувшего" Александра.

Преступник расчленил тело, фрагменты которого были обнаружены в снегу 25 декабря недалеко от культурного центра. В помещении, где проходило мероприятие, а также в комнате подозревсаемого следовали зафиксировали следы крови. В этот же день было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Расследование продолжается.