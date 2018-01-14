Сменивший пол информатор WikiLeaks займется политикой в США

Информатор организации WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) будет баллотироваться в сенат США от штата Мэриленд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

В минувший четверг Мэннинг подала документы в Федеральную избирательную комиссию. Ее основным конкурентом на выборах, которые пройдут в ноябре, станет сенатор Бен Кардин. Последний в случае победы переизберется уже на третий срок.

Мэннинг пока не комментировала свое решение. Она только пообещала сделать заявление на этот счет в ближайшие дни.

В мае Мэннинг освободили из американской тюрьмы после семи (вместо 35-ти) лет заключения за утечку секретных документов. Тюремный срок сократил бывший президент США Барак Обама. Отбывая наказание, Мэннинг добилась признания себя женщиной.

После освобождения девушка живет в Мэриленде. Она пишет для издания Guardian и платформы Medium о вопросах открытости, свободы слова и гражданских свобод, о правах трансгендеров и компьютерной безопасности.