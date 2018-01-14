В Совфеде отреагировали на критику России в ядерной доктрине США

Вашингтон пытается "валить с больной головы на здоровую", критикуя Москву в тексте своей ядерной доктрины. Об этом РИА Новости заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

Ранее газета Huffington Post опубликовала несекретную часть ядерной доктрины США. В документе, в частности, утверждается, что русские отвергают или избегают выполнения своих обязательств в рамках ряда соглашений, а также уклоняется от предложений американцев по новому раунду ядерного разоружения.

Бондарев напомнил, что недавно в стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов РФ и КНР были обозначены как главные угрозы. "Мы прекрасно понимаем, что "угроза" в американской трактовке - не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию", - пояснил собеседник агентства.

По словам российского сенатора, теперь США - в ядерной доктрине - "пытаются валить с больной головы на здоровую, приписывая нам то, в чем обвиняют их самих".

"Стратегические ядерные силы Россия рассматривает как надежную систему сдерживания крупномасштабной агрессии противника, а не наступательное оружие", - подчеркнул Бондарев. При этом он напомнил, что единственным в истории государством, применившим ядерное оружие против мирных жителей, "была не Россия и не ее предшественник СССР".