Зараженное детское питание из Франции отозвали в 83 странах

Более 12 миллионов коробок с детской смесью для приготовления молока отозваны в 83 странах на фоне скандала вокруг французского концерна Lactalis, в продуктах которого обнаружена сальмонелла. Об этом сообщил генеральный директор компании Эммануэль Беснье в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

По его словам, зараженная продукция могла навредить детям в возрасте до шести месяцев. Компания получила много жалоб, уже идет расследование обстоятельств случившегося. Предположительно бактерия попала на завод после ремонта в первом квартале 2017 года. Господин Беснье заверил, что будет сотрудничать со следствием и судом.

По данным издания, всего было зафиксировано 35 случаев заражения сальмонеллезом во Франции после употребления молока и детского питания с завода Lactalis, еще один случай подтвержден в Испании, одно подозрение на заражение - в Греции. С 8 декабря прошлого года новых случаев заражения не зафиксировано, сообщал Минздрав Франции. Пострадавшие семьи получат компенсацию, заверил гендиректор завода.

12 декабря прошлого года Роспотребнадзор проинформировал общественность об отзыве продукции компании Lactalis из-за вероятного содержания в ней сальмонеллы. Детское питание также продается под брендами Milumel, Picot и Carrefour. На территорию России эта продукция не поступала, однако санитарное ведомство все равно усилило контроль на местах.