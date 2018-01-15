Чемпиона НБА Дэнниса Родмана арестовали за езду в пьяном виде

Известного баскетболиста Дэнниса Родмана арестовала полиция.

Как сообщает РИА Новости, все произошло в субботу вечером в городе Ньюпорт-Бич. Стражи порядка остановили машину, за рулем которой находился 56-летний Родман. Он нарушил правила дорожного движения.

Выяснилось, что бывший спортсмен пьян. Алкотестер показал превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе. Экс-баскетболиста арестовали и доставили в участок. Отпустили Родмана спустя семь часов.

Представитель пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации заявил, что Дэнниса последние 15 лет борется с алкогольной зависимостью.