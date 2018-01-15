В десять раз быстрее звука

ВМФ испытывает ракету, которую невозможно сбить

Будучи еще не принятой на вооружение Военно-морского флота РФ, новейшая российская гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 "Циркон" вызвала нешуточный ажиотаж на Западе.

Этому перспективному боеприпасу тамошние СМИ посвящают большие статьи. В них российский "Циркон" предстает неким чудо-оружием, которое может не просто уничтожать вражеские корабли, но и оказывать влияние на ситуацию в целом морском регионе. К примеру, немецкий журнал Stern назвал "Циркон" настоящей угрозой для американских авианосцев. Вообще-то статья посвящена модернизации российских крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий". Известно, что оба корабля, в частности, планируют оснастить крылатыми ракетами "Калибр-НК", которые отлично зарекомендовали себя в ходе войны с террористами в Сирии.

Однако главную угрозу американскому флоту, по мнению журнала, представляет гиперзвуковой "Циркон", который тоже войдет в систему вооружений российских крейсеров. Stern пишет, что эта ракета способна достигать скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, а диапазон ее действия составит около 600 километров. С помощью такого комплекса, делает вывод издание, российский Военно-морской флот сможет создать серьезную угрозу для американских авианосцев, не говоря уже о кораблях других стран.

В статье, правда, признается, что вооруженный конфликт между Москвой и Вашингтоном маловероятен. В то же время автор статьи в Stern считает: Россия будет использовать свои модернизированные линейные крейсеры для укрепления имиджа сверхдержавы и для "проекции мощи" в разных частях света. Эти корабли превратят океаны Земли в "опасные воды" для авианосцев США.

По некоторым данным, дальность полета новой крылатой ракеты колеблется в пределах 350 - 500 км

Если отбросить в сторону характерный для многих западных СМИ упор на "российскую военную угрозу", следует признать: с оценкой возможностей наших "Цирконов" там не переусердствовали. Это действительно очень грозное оружие, которое еще на стадии испытаний демонстрирует исключительные характеристики. Взять, к примеру, испытательный пуск, выполненный нашими военными в апреле прошлого года. Тогда крылатый "Циркон" в восемь раз превысил скорость звука. То есть набрал в полете почти 9800 километров в час. Эксперты утверждают: это не предел, ракета может достичь и десяти "махов". При такой скорости ей не страшна ни одна существующая в мире система противовоздушной и противоракетой обороны.

Сейчас этот уникальный боеприпас проходит государственные испытания. По словам военного эксперта Константина Сивкова, принятие "Циркона" на вооружение нашего Военно-морского флота приведет к тому, что роль авианосных сил США будет резко ослаблена в пользу российских атомных крейсеров, которые планируется оснастить новыми гиперзвуковыми ракетами.

Тактико-технические характеристики "Циркона" его разработчики по понятным причинам держат в секрете. По некоторым данным, ракета имеет длину от 8 до 10 метров, а дальность ее полета колеблется в пределах 350 - 500 километров. Также известно, что перспективный боеприпас может запускаться с помощью пусковых установок 3С14. В российском ВМФ их уже применяют для старта ракет "Калибр" и "Оникс".

Однако только этим универсальность нового изделия не исчерпывается. Эксперты утверждают, что морскими носителями "Циркона" могут стать как надводные корабли различных типов, в частности тяжелые атомные ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", так и современные, а также перспективные субмарины. Например, подводные атомоходы проекта 885М "Ясень-М" и подлодки пятого поколения "Хаски".

Испытания морского противокорабельного "Циркона" начались почти два года назад. Тогда новую крылатую ракету впервые отправили в небо с наземного стартового комплекса. Ее ориентировочную скорость в тот момент определяли в 5-6 "махов". В феврале прошлого года появились сообщения о готовящихся испытаниях новой ракеты - уже с морской платформы. А в апреле этот план был успешно реализован.

Что же касается принятия этого комплекса на вооружение, то в случае успешных государственных испытаний "Циркон" может быть готов к установке на корабли уже в нынешнем году. По некоторым данным, в первую очередь он заменит на крейсере "Петр Великий" тяжелую противокорабельную ракету П-700 "Гранит".