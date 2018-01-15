16 автомобилей столкнулись в Подмосковье

Сегодня с утра под Подольском произошли несколько ДТП, в которые попали 16 автомобилей.

Сообщается, что причиной аварии стала машина, которая врезалась в отбойник. В нее въехал другой автомобиль. После чего водители стали сталкиваться друг с другом по цепочке.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе главного управления МВД по Московской области, пять ДТП, в которых столкнулись сразу 16 автомобилей, случились на 4-м километре дороги Южный обход Подольска в период с 8-00 до 8-30. К счастью, в них никто не пострадал.

Причины произошедшего выясняются. Движение на дороге полностью восстановлено.

На местном портале высказываются предположения, что причиной послужило превышение скорости.