Число отравившихся в школе в Люберцах достигло 61 человека

В пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья рассказали РИА Новости о том, что число отравившихся в кадетской школе в Люберцах достигло 61 человека. Ранее сообщалось о 58 отравившихся, большинство из них дети.

Как отметили в ведомстве, у всех пациентов состояние стабильное, легкой и средней степени тяжести.

Ранее сегодня в Роспотребнадзоре отметили, что в подмосковной кадетской школе выявлены грубые нарушения санитарных норм. В анализах обнаружен возбудитель сальмонеллеза.

Напомним, что по факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело.