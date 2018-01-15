Gelandewagen "гонщика" Шамсуарова продали за 6 миллионов рублей

Внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen G63 AMG, изъятый по решению суда у сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, продан Росимуществом за 6,1 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Аукцион прошел 27 декабря 2017 года и признан состоявшимся.

"Торги стартовали с цены 5 276 600 рублей и завершились на отметке 6 068 090 рублей", - поясняется в сообщении Росимущества.

Денежные средства, полученные от реализации имущества, в полном объеме подлежат перечислению в федеральный бюджет.

Руслан Шамсуаров с друзьями в мае 2016 года устроил гонки от экипажей ДПС по центру Москвы на Gelandewagen. Водитель внедорожника неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны и тротуары. История получила большой резонанс. В итоге Гагаринский районный суд приговорил Шамсуарова и Виктора Ускова к 300 часам обязательных работ, еще один фигурант дела Абдувахоб Маджидов был полностью оправдан.

Кроме того, суд постановил, что Mercedes Gelandewagen должен быть конфискован в пользу государства.