На Горьковском направлении частично остановлено движение поездов

На Горьковском направлении из-за повреждения контактного провода частично остановлено движение поездов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, в 16:02 на участке Москва-Реутов на втором главном пути, по которому поезда едут в область, был поврежден контактный провод. Движение организовано по временной схеме с использованием соседнего, третьего пути - поезда по возможности пропускаются по нему. Пригородные поезда, которые пропускаются по третьему пути, идут без остановки платформы Серп и молот, Карачарово, Чухлинка и Кусково.

Остановлены четыре пригородных поезда. На месте работают восстановительные бригады.

Все изменения в расписании можно отслеживать на сайте РЖД, а также в приложениях "Расписание" ЦППК, Электрички и Яндекс.Электрички.