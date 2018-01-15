В Тамбове отец и сын погибли при пожаре

Тамбовские следователи начали проверку обстоятельств гибели двух человек, чьи тела были найдены после тушения пожара в многоэтажном доме, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Новикова-Прибоя поступило к спасателям 14 января в 12.20.

На тушение выехали три пожарных расчета, спасатели вывели жителей из затянутого дымом подъезда и через полчаса справились с огнем.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров, горела квартира на втором этаже. В ней нашли тела двух мужчин, 66 и 43 лет, отца и сына.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.