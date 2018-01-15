Видео: На Сахалине полиция "обстреляла" угонщиков снежками

Снежками попытались остановить правоохранители угонщиков автомобиля в Южно-Сахалинске. Видеозапись, на которой двое сотрудников МВД, выскочив из "засады", забрасывают снежными комьями мчащуюся машину, появилась на популярном видеохостинге.

Однако такой "обстрел" не остановил злоумышленников: автомобиль, не затормозив, продолжил движение. За ним промчались несколько полицейских экипажей.

Сообщается, что задержать преступников удалось лишь в Долинске. Для этого стражам правопорядка пришлось применить оружие.