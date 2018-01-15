В семье умерших в Новгороде младенцев рассказали подробности трагедии

В родильных отделениях новгородских больниц следователи изучают документацию. Четверо младенцев погибли в декабре, но в правоохранительных органах узнали о трагедии из социальных сетей только сейчас. Родственники новорожденных не стали писать заявления в Следком и прокуратуру, а сами больницы не известили правоохранителей о случившемся.

Жительница Великого Новгорода Инга Гаврилова рассказала "РГ", что 18 декабря в областном клиническом роддоме погибли дети ее невестки. При этом за медпомощью роженица обратилась еще за двое суток, но врачи говорили, что все в порядке.

По словам Инги Гавриловой, все началось 16 ноября. У жены брата, находившейся на 28-й неделе беременности, заболел живот. Все родственники забеспокоились, ведь молодая женщина ждала двойню. Вызвали "скорую". Врачи выписали слабительные препараты и уехали. Беременная следовала предписаниям докторов, но боли не проходили.

17 декабря она вновь вызвала "скорую". Врачи приняли решение госпитализировать пациентку в роддом, положили в дородовое отделение. При первичном осмотре женщине назначили капельницу, сделали несколько уколов и велели ждать до понедельника, 18 декабря. Между тем, боли продолжались. Пациентка просила доктора, осматривавшего ее соседку по палате, ее осмотреть, но получила отказ.

Утром 18 декабря у женщины началось кровотечение. Врачи начали вокруг нее суетиться, проводить манипуляции, а потом сообщили, что оба ребенка мертвы. Инга Гаврилова не знает, проводилась ли в роддоме какая-то внутренняя проверка, все, что сказали родственникам врачи, что так распорядилась природа.

Родители младенцев и их родственники до сих пор не могут понять, что же произошло, ведь беременность проходила вполне спокойно. Женщина регулярно посещала врачей, даже УЗИ ей делали специалисты областного клинического роддома. Патологий не выявлялось, более того, сама Инга, когда невестку только положили в роддом, звонила справиться о ее здоровье, и врачи ответили, что преждевременных родов не будет, женщине помогут доносить малышей до нужного срока.

Между тем главный врач областного роддома Валерий Мишекурин ранее подтвердил, что в декабре в трех медучреждениях Новгородской области погибли дети. Во всех случаях причиной, по его словам, стала глубокая недоношенность, дыхательные расстройства и несформированность легких.