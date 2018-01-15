В Ленобласти завели дело о гибели подростков в разбившейся машине

В Приозерском районе Ленобласти возбудили дело о гибели трех подростков, разбившихся на машине.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, трагедия произошла 14 января в полпятого утра на 112-м километре трассы Санкт-Петербург - Сортавала - Петрозаводск.

16-летний студент колледжа за рулем Volkswagen Passat не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В месте с ним ехали приятели-старшеклассники - юноша и девушка 15 и 16 лет. Все трое погибли на месте. Позже выяснилось, что у несовершеннолетнего водителя вообще не было прав.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".