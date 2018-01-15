На Кубани загорелся цех по производству пластиковых пакетов

На Кубани в станице Григорьевской Северского района тушат большой пожар, который произошел на предприятии по производству пластиковых пакетов. На данный момент общая площадь, охваченная огнем, составляет 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным экстренных служб региона, пожару присвоен третий уровень сложности из пяти возможных. Известно, что цех располагается в одноэтажном деревянном здании, в котором уже полностью выгорела крыша и внутренние помещения.

- Огонь тушат 14 пожарных расчетов, задействовано 45 человек, сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - К 11.11 пожар был локализован, распространения пламени нет, но горение продолжается.

Причина пожара на данный момент неизвестна, сообщений о пострадавших не поступало.