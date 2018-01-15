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15.01.2018 15:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пьяный водитель протаранил толпу подростков под Астраханью

Текст: Александр Гавриленко (Астрахань)

Один подросток погиб и еще трое получили ранения в результате ДТП с пьяным водителем, сообщили в управлении МВД по Астраханской области.

Трагедия произошла еще в минувшую субботу вечером. Как рассказали в полиции, подростки возвращались домой с дискотеки, когда в них на полном ходу врезался автомобиль Lada 2110. В результате молодой человек 2003 года рождения погиб на месте, а трое его товарищей попали в больницу с многочисленными переломами и ушибами.

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Когда полиция задержала нарушителя, выяснилось, что он был пьян, как и его спутница. За нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Добавим, что "пьяная езда" стала настоящей бедой Астраханской области. Только за время новогодних каникул с 31 декабря по 12 января полицейские задержали 33 водителя, находившихся в состоянии опьянения или отказавшихся от освидетельствования. Им грозит лишение прав и наложение штрафов на общую сумму 960 тысяч рублей.

А год назад "Российская газета" писала о том, что известный видеоблогер Эльшад Бабаев, который в Астрахани в одиночку боролся с пьянством за рулем, сам оказался вне закона. После того как он поймал за рулем пьяного капитана МВД, на парня завели уголовное дело по статье "Хулиганство" и объявили его в федеральный розыск. Юристы, правозащитники и адвокаты уверяют, что обвинение грубо сфабриковано. Сам блогер не раскрывает своего местонахождения и в родной город возвращаться не собирается.

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