Под Волгоградом загорелась сера в товарном поезде

В Волгоградской области пожарные ликвидировали возгорание серы в 16 вагонах товарного поезда.

ЧП произошло в воскресенье в 18.50. Тление опасного груза обнаружили на станции Разгуляевка волгоградского региона.

- Для ликвидации последствий происшествия состав был перебазирован на станцию Гумрак, на запасные пути. Туда был направлен пожарный поезд станции имени Максима Горького и пожарные автоцистерны. На работу станции Гумрак происшествие не повлияло. Движение поездов не прерывалось, - отметил начальник отдела по работе со СМИ пресс-службы Приволжской железной дороги Константин Романовский. Пострадавших нет.

Угрозы экологической безопасности ЧП тоже не представляет: об этом свидетельствуют замеры атмосферного воздуха. Сейчас выясняются причины произошедшего.