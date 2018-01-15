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15.01.2018 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге раскрыли нападения на доставщиков пиццы

Текст: Татьяна Воробьева

Сразу два нападения на курьеров службы доставки пиццы раскрыли екатеринбургские полицейские. Подозреваемых по горячим следам задержали участковые, передает отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

Первое преступление было совершено ночью 13 января на улице Химмашевской. В отдел полиции обратился за помощью курьер, которого обокрали, когда он привез заказ: из дома вышел молодой человек, вырвал из рук доставщика пакет с продуктами на сумму 2500 рублей и скрылся в подъезде.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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"Участковые уполномоченные организовали поквартирный обход. В одной нашли двух парней 18 и 16 лет - они играли в компьютерные игры и ели пиццу. На вопрос, откуда она взялась, приятели отпираться не стали и рассказали, что хотели встретить старый Новый год, а так как денег не было, решили заказать пиццу и отобрать ее у курьера", - рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 161 УК РФ).

Второй аналогичный случай произошел на следующий день, 14 января, на улице Степана Разина: двое похитителей вытащили из машины доставщика сумку с пятью пиццами на сумму около 5000 рублей.

"Полицейская овчарка Нарьяна уверенно взяла след и привела стражей порядка к ближайшему дому, где в одной из квартир явно шло застолье. Оказавшиеся там жители Белоярского района 22 и 20 лет признали свою вину в краже еды. В отношении них возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 161 УК РФ), максимальное наказание - до семи лет лишения свободы", - сообщает городское управление МВД.

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