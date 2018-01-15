Сергей Лавров подвел внешнеполитические итоги прошлого года

Сумеет ли мировое сообщество предотвратить вооруженный конфликт вокруг Корейского полуострова? Как Москва планирует добиваться возвращения своей дипсобственности, незаконно конфискованной на территории США? Кто лучше: Дональд Трамп или Хиллари Клинтон? На эти и многие другие вопросы ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на традиционной пресс-конференции, посвященной внешнеполитическим итогам минувшего года. У главы российского МИД эти итоги не вызывают большого оптимизма.

Кто боится конкурентов

Прошел почти год с тех пор, как в Белый дом пришел республиканец Дональд Трамп, однако надежды на перезагрузку отношений между Москвой и Вашингтоном не оправдались. Сергей Лавров напомнил, что американские власти так и не вернули российской стороне арестованные объекты дипломатической собственности. Урегулировать этот вопрос дипломатическим путем не удалось, и теперь Москва завершает подготовку исков в судебные инстанции США. Подробности предстоящего процесса Лавров раскрывать пока не стал - как и напрямую отвечать на вопрос корреспондентки столь "любимого" Трампом телеканала CNN о том, не была бы победа Хиллари Клинтон лучшим вариантом для Москвы. "Сожалеть о чем-то состоявшемся - это не то, чем занимается дипломатия, - дипломатично ответил Лавров. - Мы работаем с фактами и делаем все, чтобы обеспечить интересы России в нынешних условиях".

В целом оценки внешней политики Соединенных Штатов прозвучали как никогда жестко. "К сожалению, наши американские коллеги и их союзники по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата и ультиматумов, не хотят слушать точку зрения других центров мировой политики. Методы, к которым они прибегают для того, чтобы сдерживать своих конкурентов, в большинстве своем сомнительны и недобросовестны, а их спектр широк - от развертывания глобальной ПРО до односторонних санкций, экстерриториального применения собственного законодательства и угроз решать любые международные проблемы исключительно по своему сценарию, не останавливаясь ни перед чем, включая применение грубой военной силы", - озвучил Лавров главные претензии российской стороны к американским партнерам. В политике Белого дома на международной арене в Москве видят "боязнь честной конкуренции", которая выражается в давлении США на европейских союзников. Это и противодействие проекту "Северный поток-2", и угрозы ввести штрафы против компаний из ЕС, сотрудничающих с РФ, и навязывание европейцам дорогого сжиженного газа, который уже решили покупать у американцев греки. Для этого в портовом городе Александруполис, куда так и не дошла труба для прокачки российской нефти, строится специальная плавучая платформа. "Это выбор европейских стран. Мы исходим из того, что они должны сами понимать свои экономические интересы", - констатировал Лавров.

Не испытывать Пхеньян

Глава дипведомства отметил, что именно Вашингтон тормозит важные инициативы в области глобальной безопасности - например, проекты договора о неразмещении оружия в космосе и конвенции по противодействию актам химического и биологического терроризма, которые Москва продвигает совместно с Китаем. Особую тревогу вызывает судьба соглашения по иранской ядерной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного в 2015 году. Подписание этого исторического документа Тегераном и "шестеркой" международных посредников стало важнейшим дипломатическим успехом, однако сейчас сделка оказалась на грани срыва - из-за намерения Вашингтона в одностороннем порядке изменить документ и предъявить иранцам новые требования под угрозой возобновления санкций. Несколько дней назад Трамп наложил на них эмбарго своим указом, однако вернется к этому вопросу через четыре месяца. "Если США действительно хлопнут дверью, то даже не хочу думать о последствиях. Конечно же, Иран в этой ситуации не будет считать себя связанным теми условиями, которые записаны в СВПД, - поделился опасениями Лавров. - Пока мне трудно сказать, что будет с позицией европейцев по отношению к иранской ядерной программе. Они начинают уже как-то, по-моему, призывать искать некие компромиссы, это будет скольжение по наклонной плоскости в очень опасном направлении". Тем более что перипетиями вокруг иранской сделки внимательно следит руководство КНДР - и делает для себя выводы.

Глава российского МИД рассказал о том, что США вместе с Канадой решили собрать в Ванкувере специальную встречу с целью "найти дополнительный механизм давления на Пхеньян". На нее пригласили министров иностранных дел тех государств, которые в свое время участвовали в Корейской войне на стороне южан. В Москве эту инициативу назвали однозначно "вредной".

У Лаврова поинтересовались, не опасается ли Москва геополитической конкуренции со стороны США непосредственно у границ РФ

Прокомментировал Лавров и положение дел в Сирии, где Россия вместе с Турцией и Ираном пытается запустить политический процесс на площадке Астаны. Министр в очередной раз подчеркнул, что эта инициатива не противоречит Женевским переговорам, но призвана подключить к межсирийским переговорам те силы, которые непосредственно противостоят режиму в Дамаске и имеют реальное влияние "на земле" в отличие от оппозиционеров-эмигрантов. При этом Лавров раскритиковал одностороннюю инициативу коалиции во главе с США, объявившей накануне о создании неких зон пограничной безопасности - с этой целью американские военные начали тренировать участников антиправительственных "Сил демократической Сирии". "По большому счету это означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком. Объявление о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США, - это очень серьезный вопрос. Он вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии", - заметил глава российского МИД.

Ландшафты дипломатии

У Сергея Лаврова поинтересовались, не опасается ли Москва геополитической конкуренции со стороны США непосредственно у границ РФ. Так, Госдепартамент объявил о готовящейся встрече Рекса Тиллерсона с коллегами из пяти республик Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. "Мы не имеем ничего против того, чтобы наши центральноазиатские соседи имели максимально широкий спектр внешних партнеров. Однако мы слышим о желании США несколько злоупотребить этим форматом и продвигать идеи, которые имеют отношение к тому, что еще при прежних администрациях называли проектом Большой Центральной Азии (исключающим участие России. - Прим. "РГ")", - напомнил глава МИД России. Этому подходу РФ противопоставляет "Большой евразийский проект", который Москва продвигает совместно с Пекином. "Выигрышность этой инициативы заключается в том, что она идет от жизни. Приведу образный пример, как в Англии прокладывают дорожки через газон: сначала смотрят, где людям удобно, а потом уже бетонируют и мостят", - заключил глава российского МИД.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"